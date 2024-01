Tilt-Esaurimento Globale, l'analisi della società odierna

Un'attenta analisi della società attuale, in cui pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive sono all'ordine del giorno e barcamenarsi in questo mare di problemi è cosa davvero ardua: parla di tutto questo e con la consueta leggerezza lo spettacolo "Tilt - Esaurimento Globale" scritto (assieme al Carlo Gabardini) e interpretato da Debora Villa, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna il 20 gennaio alle 21.

"Nel turbinio incessante di notizie catastrofiche - dice l'attrice - la risata diventa un faro di speranza, un atto di sopravvivenza emotiva. La capacità di ridere rappresenta un modo per riaffermare la nostra umanità, per ritrovare la connessione tra le persone. Perché esiste ancora una possibilità: ridere insieme delle nostre disgrazie. Del resto 'una risata vi seppellirà' si diceva tempo fa e mai come adesso questo detto può essere attuale. Anche perché, se proprio me ne devo andare, preferisco farlo ridendo!" Tra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica che la contraddistinguono, Debora Villa cercherà come sempre il coinvolgimento del pubblico come parte integrante dello spettacolo. A rompere totalmente gli schemi della narrazione teatrale ci sarà anche un pezzo freestyle scritto per Debora Villa dal rapper Shade e musicato dal dj Jaro: al grido di "la forza delle donne non la uccidi" si fondono due generazioni unite dal desiderio di conferire alle donne il giusto riconoscimento nella storia.



