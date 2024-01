Arte Fiera festeggia 50 anni dal 2 al 4 febbraio a Bologna

Arte Fiera compie 50 anni, un traguardo che nessun'altra fiera d'arte italiana ha ancora tagliato e che il ministero delle Imprese e del Made in Italy celebrerà con l'emissione di un francobollo. Dal 2 al 4 febbraio, nei padiglioni 25 e 26 di BolognaFiere, il programma rivisiterà episodi, personaggi, pubblicazioni dall'anno di fondazione, il 1974. Celebrerà anche gli anni '70 a Bologna, una stagione in cui la città era all'avanguardia nelle arti visive, nell'architettura, nell'immaginare nuove forme di rapporto fra arte, politica e società. La nascita di Arte Fiera è scaturita dal clima innovativo e audace della città e vi ha dato fin da subito un impulso fondamentale. All'edizione 2024 - direttore artistico Simone Menegoi, direttore operativo Enea Righi - parteciperanno 196 espositori.

Alla Main Section, divisa fra arte storicizzata e contemporaneo, si affiancano tre sezioni curate e su invito: Fotografia e immagini in movimento, Pittura XXI e Multipli, che propone opere in edizione, spaziando dal libro d'artista al design d'autore. E ritorna Percorso, un itinerario che collega un certo numero di stand della Main Section secondo il tema del disegno, un linguaggio universale, che unisce artisti di generazioni e linguaggi differenti. 'Opus Novum', la commissione di un'opera inedita rivolta a un artista italiano affermato, va quest'anno a Luisa Lambri, una delle artiste che lavorano con il linguaggio fotografico più apprezzate a livello internazionale.

Si rinnova anche la collaborazione con Fondazione Furla per il programma di azioni dal vivo curato da Bruna Roccasalva: protagonista della nuova edizione è l'artista peruviana Daniela Ortiz, che realizzerà un intervento inedito e concepito ad hoc dal titolo Tiro al Blanco. Un'altra mostra indaga le origini della fiera a partire dal catalogo della prima edizione, che permetterà di scoprire le dieci gallerie protagoniste, tutte italiane, la maggior parte bolognesi.

Si rinnova inoltre la collaborazione con Mutina, brand di ceramiche firmate dai maggiori designer del mondo, noto anche per il suo forte legame con l'arte contemporanea: partecipa ad Arte Fiera 2024 con un progetto espositivo speciale dedicato a Maurizio Cattelan, 'Because'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA