Alluvione: Bonaccini, altri 1,2 mld per gli investimenti

"Domani pomeriggio saremo a Forlì" con la premier Meloni e la presidente della Commissione Ue Von Der Leyen e "dovrebbero essere assegnati, concessi 1,2 miliardi da Pnrr di fondi aggiuntivi per investimenti per interventi post alluvionali". Così il presidente emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini ospite di Agorà su Raitre. "Oggi pomeriggio avremo una call coi ministeri competenti per capire le regole di ingaggio" di questa somma. "Bene, benvenuti e benedetti questi 1,2 miliardi però chiariamo: servono per gli investimenti, cioè per il ripristino di strade fiumi, frane etc. Non sono risorse disponibili per il rimborso dei cosiddetti danni avvenuti a imprese o famiglie". "Noi abbiamo ricevuto oggi meno della metà delle risorse che servono. Soprattutto mancano due cose, che mi auguro presto il governo rimedierà. La prima: ad oggi non è ancora possibile rimborsare i cosiddetti beni mobili, ma quando arriva un'alluvione" vengono distrutti in primis proprio "moto, auto, arredi, mobili..." quindi è una "assurdità il fatto che a fronte di gran parte di distruzione di tutto ciò ad oggi non sia possibile rimborsare, quando il governo disse rimborseremo al 100% i danni come accadde per il terremoto". La seconda: "manca personale". "Il commissario Figliuolo ha permesso che vengano assunte circa 216 unità in più per i comuni, non sono granché ma è già una buona cosa, il problema è lo strumento che si usa perché se si va a scorrimento graduatorie come sembra, io temo che non si presenterà nessuno o quasi. Anche qui lavoriamo per rimediare a questo".



