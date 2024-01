Smog, l'Emilia-Romagna è ancora da bollino rosso

È ancora allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna. In seguito alle proiezioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili pm10, proseguono in tutta la regione le misure emergenziali per la qualità dell'aria fino a mercoledì 17 gennaio compreso, con lo stop ai diesel Euro 5. Mercoledì ci sarà un nuovo aggiornamento del bollettino.

Tra le misure emergenziali, sono previsti lo stop ai diesel Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30, nei comuni con più di 30mila abitanti e dell'agglomerato bolognese, e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.



