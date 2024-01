Sequestrati oltre 33mila sacchetti di plastica non a norma

La guardia costiera di Genova ha sequestrato 33mila sacchetti di plastica non conformi alla normativa sugli imballaggi in quanto non biodegradabili o compostabili in un centro di grande distribuzione e due esercizi commerciali al dettaglio in Emilia Romagna.

In un negozio di alimenti etnici di Genova sono state sottoposte a sequestro circa 300 borse di plastica fuori legge.

Ai titolari degli esercizi in Liguria ed Emilia Romagna è stata comminata una sanzione da 15mila euro ciascuno.

Nel prosieguo dei controlli ambientali una cartiera dell'entroterra genovese è stata sanzionata per aver disperso nell'ambiente residui cartacei della lavorazione e per l'irregolare deposito di oli esausti, in violazione dell'autorizzazione integrata ambientale, creando il pericolo di contaminazione di un torrente con conseguenti possibili ripercussioni sulle acque marine.

Sette ristoratori sono stati sanzionati per l'irregolare stoccaggio e smaltimento degli oli residui delle friggitrici.

Due gestori di stabilimenti balneari del levante genovese sono stati sanzionati per l'asportazione e movimentazione di sabbia dell'arenile contiguo alla loro concessione.



