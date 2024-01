Successo a Parma per Il Barbiere di Siviglia di Pizzi

Successo incondizionato al Teatro Regio di Parma per Il barbiere di Siviglia, l'opera buffa di Gioachino Rossini che ha aperto la stagione lirica in una sala esaurita: gli applausi agli artisti sono stati tantissimi sia a scena aperta che al termine della rappresentazione. Merito di uno spettacolo riuscito in ogni sua componente a partire da quella visiva di Pier Luigi Pizzi che, seppure non nuovissima (era stata già vista al Rossini Opera Festival del 2018) rimane ancora un concentrato di semplicità e buon gusto: il 93enne regista milanese ha realizzato uno spettacolo scorrevole e ricco di gag com'era d'uso tanti anni fa, senza però mai scadere nel kitsch o nell'avanspettacolo, ma, anzi, tale da provocare divertimento a getto continuo. In un ambiente dove dominava il bianco e nero, anche se non sono mancate chiazze di colore soprattutto nei costumi, tutto si trasformava con semplicità da un quadro all'altro e dunque la piazza di Siviglia diventava il salotto della casa di Don Bartolo con la scatenata e giovane compagnia di canto libera di muoversi con disinvoltura e sicurezza vocale, ognuno superlativo nel proprio personaggio. A partire dal protagonista, un travolgente barbiere cui ha dato voce il basso Andrzej Filończyk (per lui tifo da stadio), il conte d'Almaviva del tenore Maxim Mironov che ad una presenza scenica da film hollywoodiano unisce una facilità di canto da innato rossiniano, nei panni del conte o in quelli, travestito, di soldato o di Don Alonso. La Rosina di Maria Kataeva è scaltra e spregiudicata, mentre il Don Bartolo di Marco Filippo Romano è incontenibile nei sui dinamici cambi d'umore (applauditissimo).

Si aggiungano il tonante Don Basilio di Roberto Tagliavini, la Berta di Licia Piermatteo, il Fiorello di William Corrò e l'esilarante Ambrogio di Armando De Cecconi. Tutti straordinari cantanti, con le cure di Pier Luigi Pizzi si sono mostrarti anche attori eccelsi. Il 27enne Diego Ceretta, sul podio della Orchestra Toscanini, dal canto suo ha assecondato il ritmo del palcoscenico con una direzione bilanciata e attenta sin dalla celeberrima sinfonia e poi nella complicata linea vocale creata da Rossini. Al termine entusiasmo e ovazioni per l'anziano regista.



