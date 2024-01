Nuovo nido a Campogalliano, lo inaugura Bonaccini

Da novembre ci sono nove bambini in più che possono frequentare gli asili nido di Campogalliano.

Nel Comune modenese, l'offerta rivolta ai piccoli tra i 12 e i 36 mesi si è infatti arricchita grazie a una nuova sezione della scuola per l'infanzia 'Angeli custodi' inaugurata alla presenza della sindaca, Paola Guerzoni, e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Quella di oggi è una ulteriore occasione per toccare con mano i risultati degli investimenti coi quali stiamo rendendo sempre di più il nido un servizio universalistico, con la creazione di quasi 2mila nuovi posti negli ultimi due anni - grazie ai fondi regionali ai Comuni, la riduzione delle liste d'attesa e l'abbattimento delle rette, col servizio gratuito nei Comuni montani e nelle aree interne - ha commentato Bonaccini-.

Il nido è una comunità educativa, per questo è fondamentale garantire l'accesso a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche. Ed è un sostegno indispensabile per conciliare i tempi di vita e lavoro che, purtroppo, ancora adesso, gravano soprattutto sulle spalle delle donne".

La scuola per l'infanzia Angeli Custodi, di proprietà della parrocchia ma accreditata dal coordinamento pedagogico dell'Unione Terre d'Argine, ospitava già bambini più grandi, nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 6 anni. Con il bando della Regione Emilia-Romagna, che ha messo a disposizione dei Comuni le risorse per ampliare l'offerta dei servizi 0-3 anni, è stato possibile istituire una sezione dedicata al servizio nido.





