Incidente stradale nel Ravennate, un morto e una ferita

Un 58enne è morto e una 40enne è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte su via San Vitale a Godo di Russi, nel Ravennate dove un'auto è uscita di strada, finendo prima su una rotonda e poi in un giardino. L'uomo alla guida della vettura - sui viaggiavano come passeggeri il 58enne e la 40enne - si è allontanato non appena estratto dalle lamiere ma è stato rintracciato dai Carabinieri, un'oretta dopo il fatto, e riaccompagnato sul posto dove sono intervenuti anche gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco.



