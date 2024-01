Bonaccini: 'terzo mandato? Mai chiesto nulla per me'

"Io nella mia vita sono stato fortunato, ho fatto esperienze compreso ormai questi dieci anni da presidente della Regione che mai avrei creduto di fare. E' stato un onore poterlo fare per quanto sia impegnativo. Quello che succederà andrà bene in ogni caso perché non ho mai chiesto nulla per me e mai lo chiederò". Lo ha detto, a margine dell'inaugurazione di un asilo a Campogalliano nel Modenese, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, replicando a chi gli chiedeva un commento sull'ipotesi di un terzo mandato per gli amministratori pubblici, tema molto dibattuto in questi giorni.

"Se il Partito Democratico riterrà che io possa essere utile in altri ruoli, che siano amministrativi o di altro tipo - ha aggiunto - io ci sarò. In ogni caso adesso pensiamo a proseguire a fare il bene per questa straordinaria regione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA