Art City Bologna omaggia Giorgio Morandi a 60 anni da morte

Un omaggio all'artista moderno più importante nato e vissuto nella città felsinea, Giorgio Morandi (1890-1964), nel sessantesimo anniversario della morte: è quello previsto dall'1 al 4 febbraio per la 12/a edizione di Art City Bologna, programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune in collaborazione con BolognaFiere, con la direzione artistica di Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo-Museo d'Arte Moderna. L'art week accompagnerà, come da tradizione, lo svolgimento di Arte Fiera, che quest'anno giunge alla cinquantesima edizione.

E' proprio per celebrare questo storico traguardo della fiera di settore più longeva d'Italia che Art City Bologna Bologna ha scelto di proporre un programma ispirato a Morandi, con cinque 'special project' che esploreranno e reinterpreteranno il lavoro del Maestro attraverso differenti linguaggi del contemporaneo.

Il linguaggio della performance sarà affidato a Virgilio Sieni, che porterà in scena nella platea del Teatro Comunale la nuova produzione Elegia Luminosa e condurrà Atelier Morandi-Palestra Auratica, un ciclo di lezioni sul gesto; quello della fotografia sarà rappresentato dagli scatti di Joel Meyerowitz esposti all'interno delle Collezioni Comunali d'Arte, a Palazzo d'Accursio, in Morandi's objects - le fotografie di Joel Meyerowitz, e dalle opere di Mary Ellen Bartley nella mostra Mary Ellen Bartley: Morandi's Books al Museo Morandi; quello del video sarà espresso dall'artista Tacita Dean con Srill life. The studio of Giorgio Morandi, all'interno del nuovo spazio Pietro; infine quello del suono avrà come protagonista l'installazione sonora e live Saturnine Orbit di Mark Vernon, pensata da Xing per la Casa Museo Giorgio Morandi e per i Fienili del Campiaro a Grizzana Morandi. Ad affiancare i cinque special project sarà il focus espositivo 'Morandi metafisico.

Tre disegni, Una storia', che a Casa Morandi presenterà tre disegni.

Nei giorni di Art City Bologna sarà l'intera città a farsi palcoscenico per la cultura contemporanea grazie alla partecipazione di numerose realtà istituzionali pubbliche e private, gallerie d'arte e spazi indipendenti.



