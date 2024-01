L'associazione 'Gli amici di Luca' ricorda chi non c'è più

Domenica 14 gennaio, dalle 9.30, al cimitero di Borgo Panigale, alle porte di Bologna, torna l'iniziativa 'Un fiore da Luca per ricordare chi non c'è più', promossa dall'associazione 'Gli amici di Luca' con il patrocinio di Bologna, Servizi cimiteriali, per ricordare Luca De Nigris che a 16 anni, dopo l'Epifania, l'8 gennaio del 1998 non si è svegliato più. A lui è dedicata la Casa dei Risvegli di Bologna.

Alle persone che verranno al cimitero verrà regalato un fiore in segno di speranza. Interverranno il flautista Marco Coppi e il gruppo di lettura Legg'io. Ci sarà anche, per chi lo desidera, la possibilità di ricordare i propri cari che non ci sono più e per condividere pensieri e vissuti.

"Tutto partì da Luca che è sempre con noi", dice Fulvio De Nigris, padre del ragazzo e presidente dell'associazione a lui dedicata. "Luca ci ricorda quotidianamente il nostro impegno nei confronti delle persone con esiti di coma e delle loro famiglie". Sono tante le iniziative a suo nome, tra cui "Un fiore da Luca", iniziativa alla sua seconda edizione, dedicata a chi vuole "ricordare, farci conoscere o riconoscere qualcuno" che è invitato a "voler condividere in 'Due minuti per te' pensieri, azioni, presenze, vissuti"



