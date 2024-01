La Perla: Landini, non è accettabile che vengano rapinatori

"La vicenda La Perla dev'essere una vicenda che riguarda tutto il territorio e tutte le istituzioni, perché non è accettabile che qui arrivino persone che, raccontando di fare gli imprenditori, e in realtà fanno i prenditori, o i rapinatori, o pensano di sfruttare le competenze che qui ci sono. Questo credo che non lo possiamo permettere come lavoratori e credo che sia importante che anche le forze politiche e istituzionali assieme a noi si battano in quella direzione". Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a San Lazzaro di Savena (Bologna) per un attivo della Fiom Emilia-Romagna, parlando dell'azienda di intimo bolognese La Perla, le cui lavoratrici sono da mesi senza stipendio mentre il Tribunale di Bologna ha sequestrato il marchio su richiesta del sindacato.



