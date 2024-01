Il pianista russo Arcadi Volodos in concerto a Bologna

Arcadi Volodos, cinquantaduenne pianista russo, torna in concerto a Bologna il 15 gennaio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni per il cartellone di Musica Insieme. Esponente del pianismo classico-romantico russo, Volodos unisce padronanza tecnica a un rigoroso senso della forma e a una profonda sensibilità musicale. Dopo aver suonato con le principali orchestre del mondo, dalla Chicago Symphony ai Berliner Philharmoniker fino alla Filarmonica della sua città natale, San Pietroburgo, da qualche tempo Arcadi Volodos si dedica unicamente al recital per pianoforte solo.

"Al pianoforte mi sono cimentato con grande piacere - dichiara - sia nella musica tedesca che in pagine più e meno note di Skrjabin e Rachmaninov. Per i prossimi anni ho in progetto l'esecuzione di tanto repertorio schubertiano che affiancherò ad autori quali Brahms, Debussy, Liszt".

Il programma scelto per Bologna comprende proprio tre nomi del pianismo ottocentesco: Franz Schubert, con la sedicesima Sonata in la minore D 845; a seguire Robert Schumann, con le le Davidsbündlertänze (Danze della lega dei compagni di David), 18 miniature scritte nel 1837. In chiusura Franz Liszt nella trascrizione approntata dallo stesso Arcadi Volodos della Rapsodia Ungherese N. 13 in la minore.



