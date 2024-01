Il Balletto del Sud apre la stagione di danza a Piacenza

La stagione di danza 2024 del Teatro municipale di Piacenza si apre il 14 gennaio alle 16 sulle note di Jacques Offenbach del suo balletto in un atto "Gaité Parisienne", una nuova creazione del Balletto del Sud con le coreografie di Fredy Franzutti dedicata alla Parigi della Belle Époque tra polka, mazurka, walzer e sfrenati Can-Can.

Offenbach compose i brani musicali dedicandoli proprio alla capitale francese, sua patria d'adozione. Fredy Franzutti genera la progressione coreografica rielaborando il genere, inserendo citazioni dal cinema e dal cabaret, varietà in voga nel momento, e omaggiando il maestro Lindsay Kemp con il quale ha collaborato per circa dieci anni.

Il Balletto del Sud nasce nel 1995 fondata e diretta da Franzutti, che ha creato, nella sua carriera, anche spettacoli per Teatri dell'Opera europei e fondazioni liriche. L'organico è composto da 28 ballerini provenienti da tutto il mondo, alcuni in grado di alternarsi nei ruoli principali. La compagnia ha un repertorio di 48 opere che spaziano dai progetti di ricostruzione filologica alle rivisitazioni creative dei classici, alle produzioni create da Franzutti nel suo linguaggio e portate in tournée sia in Italia che all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA