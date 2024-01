A Bologna, FiguCon, mostra-mercato sul mondo delle figurine

FiguCon, la mostra-mercato sul mondo delle figurine, torna all'Estragon di Bologna, al Parco Nord, il 14 gennaio con una dedica particolare alla memoria di Arpad Weisz, storico allenatore del Bologna calcio, ungherese di origine ebraica, costretto a lasciare la squadra e la città a seguito delle leggi razziali.

A 80 anni dalla morte nel campo di concentramento di Auschwitz, in collaborazione con Aned-Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti)gli è stata ora dedicata una figurina che verrà presentata alla mostra organizzata per l'undicesima volta dall'Associazione Figurine Forever.

Alla mostra si potranno cercare o scambiare album completi, figurine sfuse, rookie, card. Non solo calcio, naturalmente, ma anche tutti gli altri sport, cartoni animati, didattici, Harry Potter e Pokemon, fumetti, film, youtubers, tutto il mondo delle figurine e card di ieri e oggi con oltre 40 espositori da tutta Italia, che sono anche grandi collezionisti.

Oltre a quella di Weisz, saranno presentate in anteprima le figurine dedicate a Bianca Tessari & Dima Tonyshev (boxe), Toro Rinaldi (baseball), al celebre calciatore simbolo del Bologna dell'ultimo scudetto (1964) Giacomo Bulgarelli, a Johan Cruyff, Andrea Roncato e Giuseppe Fanin, il sindacalista cattolico assassinato nel bolognese il 4 novembre 1948.

FiguCon, è stato spiegato alla presentazione, è una manifestazione molto partecipata che ha al suo interno anche storie di carattere sociale. Attraverso le 200 figurine solidali già realizzate, con il ricavato del biglietto d'ingresso alla mostra, 5 euro, e con il progetto Adotta con la Figurina, sarà possibile ifatti mettere in pratica 22 adozioni a distanza in Italia, Argentina, Bosnia, Iraq e Madagascar. Senza dimenticare, come ricorda proprio quella dedicata ad Arpad Weisz, che le figurine possono essere fondamentali per trasmettere e perpetuare ai più giovani la memoria.



