Si rompono tre tubazioni dell'acqua, disagi a Bologna

Disagi al traffico e un centinaio fra appartamenti e negozi 'a secco' a causa di tre diverse rotture che hanno interessato altrettante tubazioni dell'acqua a Bologna. Nella notte, verso le 4, a cedere è stato un tubo in via Riva Reno, nel centro storico, dove si creato un avvallamento nell'asfalto. È stato necessario chiudere la carreggiata nord della strada, nel tratto fra Piazza Azzarita e via San Felice, e in seguito alla chiusura della tubazione danneggiata, per procedere con la riparazione, circa 90 utenze in tre edifici sono rimaste senz'acqua. Hera ha inviato sul posto, oltre ai tecnici del pronto intervento, mezzi per la distribuzione di acqua potabile ai cittadini.

L'erogazione dovrebbe essere ripristinata in giornata, mentre potrebbero essere più lunghi i lavori per sistemazione della strada. Vista la chiusura, sono stati anche deviati i bus Tper in transito in via Riva Reno. L'altra rottura si è verificata all'alba in viale Pietramellara, all'incrocio con via Cipriani.

Anche qui, l'acqua è fuoriuscita con forza sollevando l'asfalto e allagando un lungo tratto di viali. La carreggiata diretta dalla stazione verso Porta Lame è stata chiusa, anche in questo caso con deviazioni per i bus. Sono in corso verifiche sulla stabilità di un albero, che si trova nello spartitraffico fra i due lati dei viali a pochi metri dal punto in cui ha ceduto l'asfalto.

La terza rottura alla rete idrica è avvenuta ieri in via Cristoforo Colombo, zona Lame, in corrispondenza del sottopasso ferroviario. Si è trattato di un guasto di lieve entità che ha provocato la temporanea interruzione della erogazione dell'acqua per alcune utenze e già riparato.

