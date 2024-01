La Sinfonia N. 5 di Bruckner apre Stagione a Bologna

Il Teatro Comunale di Bologna è stata la prima istituzione musicale italiana ad eseguire, a metà anni '80, il ciclo completo delle dieci Sinfonie di Anton Bruckner coinvolgendo oltre all'orchestra di casa e al suo direttore principale Riccardo Chailly, anche complessi internazioni come la Philharmonia di Londra diretta da Giuseppe Sinopoli, quella dell'ORF austriaca diretta da Lotar Zagrosek e la Israel Philharmonic con Zubin Metha. A quasi quarant'anni da quell'evento e in occasione del 200/o anniversario della nascita di Bruckner, la Fondazione bolognese inaugura la stagione sinfonica 2024, il 14 gennaio alle 17.30 all'Auditorium Manzoni, proponendo la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore del compositore austriaco con la bacchetta di Oksana Lyniv, la direttrice musicale dell'Orchestra del Comunale.

"Le opere di Anton Bruckner - commenta Oksana Lyniv - rappresentano la pietra miliare per ogni direttore d'orchestra in ambito sinfonico. Nell'interpretare questa musica abbiamo il compito di costruire immense cattedrali di suono, di restituire speciali atmosfere mistiche che rievochino l'odore dell'incenso, in modo che ogni ascoltatore possa distaccarsi dalla vita di tutti i giorni per un'ora di musica, uscendo dal concerto spiritualmente arricchito". Nel corso della stagione, seguiranno altri tre appuntamenti dedicati ad alcune delle pagine più celebri di questo grande compositore tardo-romantico. Come per le altre sue sinfonie, anche la Quinta ebbe varie versioni: Bruckner, infatti, rivedeva spesso le sue opere. I primi abbozzi della Quinta Sinfonia risalgono al 1875, ma già tra il 1877 e il 1878 ne fece una nuova versione. Il compositore morì nel 1896 senza aver mai ascoltato il suo lavoro eseguito. Passarono invece quasi sessant'anni prima che si potesse ascoltare la versione originale della Sinfonia N. 5, nell'edizione di Robert Haas basata sulla versione di Bruckner del 1878: l'esecuzione avvenne a Monaco di Baviera nel 1935. A quella stessa versione fa riferimento anche l'edizione del 1951 curata da Leopold Nowak, che nella prefazione scrisse che "Questa Sinfonia contiene ogni possibile magistero artistico, quanto a forma, struttura e suono", proposta nel concerto bolognese.



