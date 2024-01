Dopo cinque anni riapre strada franata nel Bolognese

Riaprirà il 25 gennaio il tratto della strada provinciale 325, sull'Appennino bolognese, interrotto dopo la frana avvenuta in località Gardelletta (Monzuno) il 6 aprile 2019. I lavori di ricostruzione iniziarono nel novembre 2021 e il collaudo statico dei ponti varati la scorsa estate è stato eseguito in dicembre.

"Sono cinque anni che aspettiamo - dice il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini - è stata una sofferenza e siamo arrivati al risultato. Era sicuramente una cosa molto difficile da affrontare. Vorrei ringraziare tutti i cittadini per il disagio che hanno avuto in questi cinque anni. Spero che riusciremo presto a mettere a posto anche gli altri tratti di questa statale che è stata alluvionata e qualche problema c'è ancora.

C'è voluto molto tempo ma è una grande soddisfazione perché è un lavoro fatto bene". "E' importante che finalmente venga riaperta la strada - aggiunge la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi - sarà un grande sollievo anche per gli abitanti di Gardelletta che avevano a disposizione una strada comunale che sicuramente non ha le caratteristiche per essere una strada provinciale, perché attraversa una piccola frazione. I ringraziamenti vanno a tutti i residenti che hanno dovuto sopportare questo periodo difficile".



