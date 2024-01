Calcio: Cagliari, emergenza attacco per la sfida col Bologna

Cagliari alle prese con l'emergenza attacco per la gara di domenica (ore 15 alla Domus) contro il Bologna: mancano Shomurodov, Oristanio e Lapadula, infortunati. E non c'è nemmeno Luvumbo, con l'Angola in Coppa d'Africa. A disposizione di Ranieri Petagna e Pavoletti. Più Pereiro (per ora sembra congelata la cessione alla Ternana) e Desogus (regolarmente nel gruppo) che però in questo campionato non sono mai entrati in campo. Anche Mancosu, da ieri in personalizzato, è out.

Si è rivisto ad Assemini Lapadula (gli era stata riscontrata una frattura a due costole), ma per il Bologna non può essere utilizzato. Mister senza scelte: anche Pavoletti la scorsa settimana era rimasto in panchina per una botta al piede. Il bomber di Livorno si è ripreso, ma bisogna comunque valutare condizioni e minutaggio. L'unica certezza è Petagna. Con lui potrebbe partire dall'inizio anche Pavoletti. Ma Ranieri starebbe pensando anche al doppio trequartista con Viola e Nandez dietro l'unica punta.

Tornato alla base dalla Ternana l'esterno Travaglini, ma subito girato in prestito al Taranto. Per il resto il tecnico dovrebbe confermare lo schieramento a quattro in difesa con Goldaniga e Dossena centrali. A centrocampo ballottaggio Sulemana-Deiola per un posto accanto al regista Prati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA