Bus extraurbano finisce in un fosso nel Bolognese, 5 feriti

Cinque persone, fra passeggeri e autista di un bus extraurbano, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera a Crespellano, nel Bolognese. Il mezzo, della linea 651, stava percorrendo la Provinciale quando, per cause da accertare, ha sbandato finendo nel fosso e ribaltandosi parzialmente su un lato. Per soccorrere gli occupanti, bloccati all'interno, sono intervenuti i vigili del fuoco. Autista e passeggeri sono poi stati caricati in ambulanza e portati all'ospedale Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Valsamoggia.

