Alluvione: Figliuolo, i soldi per i risarcimenti ci sono

"Ho relazionato i sindaci sulle linee per la prosecuzione delle attività di messa in sicurezza del territorio e la ricostruzione pubblica. Al momento la struttura commissariale, tramite i fondi messi a disposizione dal Governo, ha a disposizione 1,6 miliardi di euro". Lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, generale Francesco Paolo Figliuolo, al termine dell'incontro in mattinata a Castrocaro Terme Terra del Sole con i sindaci della zona, seguito da sopralluoghi a Rocca San Casciano e Predappio.

"Adesso è il momento di spingere e dare massima priorità alla ricostruzione per i privati - ha aggiunto il commissario - I soldi ci sono: al momento per questo tipo di risarcimenti ho a disposizione circa 630 milioni di euro, a cui si aggiungeranno a brevissimo altri 700 milioni derivanti dalla legge di bilancio per il credito d'imposta. Noi, dunque, rimborseremo tutto quello che c'è da rimborsare".

Secondo i numeri raccolti, ha proseguito, "potenzialmente abbiamo dalle 50 alle 70mila famiglie che potrebbero essere oggetto di risarcimento e circa 16mila imprese, suddivise circa a metà tra agricole e non. La piattaforma è sostanzialmente allineata: attualmente abbiamo ricevuto poco più di 830 domande di risarcimento, di cui 189 per le imprese e 642 per le famiglie. Si tratta di un campione statisticamente non rilevante per determinare la media degli importi dei risarcimenti. Domande - ha concluso - che sono prese in carico dai comuni che debbono fare le attività di verifica. Successivamente arriveranno al commissario che provvederà al decreto di erogazione dei risarcimenti".

