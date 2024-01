Riccardo Muti e Wiener Philharmoniker al Ravenna Festival

Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker: un sodalizio in musica che da oltre cinquant'anni lega il direttore pugliese (ma ravennate di adozione) alla mitica compagine orchestrale viennese.

Un'amicizia che sabato 11 maggio si rinsalda al Ravenna Festival, al Pala De André alle 21, per il concerto d'apertura della XXXV edizione della manifestazione durante il quale Riccardo Muti dirigerà la Filarmonica in un programma che comprende due classici della letteratura musicale legata proprio alla città di Vienna, la Sinfonia N. 35 di Mozart, detta "Haffner", e la Sinfonia N. 9 di Schubert, detta "La grande".

In attesa di svelare il programma completo di Ravenna Festival 2024 (l'appuntamento di presentazione è sabato 24 febbraio), domani 11 gennaio si aprono le prevendite per il concerto presso la biglietteria del Teatro Alighieri, anche telefonicamente 0544 249244, online su ravennafestival.org e Vivaticket, presso gli IAT di Ravenna e Cervia e in tutte le filiali della Cassa di Ravenna Spa.



