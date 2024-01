Deride e accoltella 24enne, 17enne arrestato a Reggio Emilia

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un 17enne di nazionalità egiziana che ieri sera a Reggio Emilia ha accoltellato al torace un 23enne di origine marocchina che ora si trova ricoverato all'ospedale in gravi condizioni. L'aggressione è avvenuta intorno alle 20 davanti a un bar di via Eritrea, in zona stazione. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Stato, sulla base del racconto di un amico della vittima, la lite sarebbe scaturita per futili motivi: l'aggressore avrebbe deriso il 24enne, poi sarebbe nata una discussione e il minorenne avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Infine è fuggito e ha gettato a terra l'arma recuperata in seguito dagli agenti delle Volanti nella vicina via Don Alai.

Subito sono scattate le ricerche e nella notte gli agenti della squadra mobile della questura reggiana sono riusciti a rintracciare il presunto autore. Il ragazzo era nella comunità di minori stranieri non accompagnati di via Melissa dove era ospite. Il 17enne - già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio - è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione.

Aveva ancora gli abiti che indossava durante l'accoltellamento.

Ora è stato portato nel carcere minorile di Bologna, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Ha riportato la perforazione di un polmone e della milza, ma non risulterebbe essere in pericolo di vita.



