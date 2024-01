Bologna Festival ricorda Claudio Abbado a 10 anni dalla morte

In occasione del decennale della morte di Claudio Abbado, avvenuta a Bologna il 20 gennaio del 2014, Bologna Festival ha deciso di ricordare il celebre maestro, a lungo direttore del Teatro alla Scala di Milano e dell'Orchestra Filarmonica di Berlino, dedicandogli il concerto del 5 febbraio prossimo al Teatro Auditorium Manzoni con Myung-Whun Chung sul podio della Filarmonica della Scala, orchestra fondata proprio da Claudio Abbado nel 1982.

Nel corso della serata verrà eseguita la SInfonia N. 5 di Gustav Mahler, uno dei suoi brani prediletti. Il rapporto tra la quarantennale manifestazione bolognese e il maestro ebbe il suo momento clou tra il 2005 e il 2006 quando Bologne Festival ospitò in due successive edizioni la neonata Orchestra Mozart, altra compagine sinfonica nata per volontà di Claudio Abbado sotto le Due Torri nel 2004. L'omaggio di Bologna Festival al direttore milanese prosegue poi con le attività del progetto Leporello, il laboratorio di musicoterapia nel Carcere Minorile di Bologna voluto da Abbado e creato dall'associazione Mozart14 nel 2015. Il progetto, nel 2023, è passato in carico a Bologna Festival.



