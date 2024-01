A Cesenatico mobilitazione continua per riavere la giostra

A Cesenatico non si ferma la battaglia dei negozianti per riportare la 'giostra di Teo' nella sua storica ubicazione, in piazza Pisacane, a pochi passi dal celebre porto canale. Sotto accusa finisce anche l'ipotesi di portare la giostrina di Teo Natale in piazza Comandini: "Su un viale principale, dove passano le automobili e il traffico è particolarmente intenso. Non è certo il posto per un'attrazione destinata ai bambini: è pericoloso e mi pare assurdo che qualcuno abbia avuto questa pensata", attacca Simona Pifferi, titolare di un bar che dà su piazza Pisacane e promotrice della raccolta firme contro la decisione, che può essere firmata online o negli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa.

"La rimozione della giostra - attacca il comitato 'La giostra di Teo' - è una scelta assurda dal momento che, tra l'altro, l'attrazione non ha mai arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica, visto che chiude alle 23, ben prima della maggior parte dei pubblici esercizi: al contrario è sempre stata un valore aggiunto per il centro storico di Cesenatico che null'altro offre per i bambini".

La decisione di spostare la giostra, aveva spiegato il sindaco della cittadina romagnola Matteo Gozzoli, era legata alla necessità di preservare il centro storico dall'attività viaggiante. Ma gli esercenti sono preoccupati anche per i riflessi economici della scelta che, sottolinea la petizione, "avrà come ovvia conseguenza anche una importante perdita di indotto per tutti gli esercenti della zona, molti negozi e pubblici esercizi che concentrano nella stagione estiva la maggior parte del loro fatturato".

