Scontro fra auto nel Modenese, muore donna di 52 anni

Incidente stradale mortale intorno alle 14 a Savignano sul Panaro (Modena), dove una donna di 52 anni ha perso la vita a seguito di uno scontro fra due auto. La vittima era al volante della sua vettura, una utilitaria, che si è scontrata con un'altra auto per una dinamica ancora da chiarire. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale dell'Unione Terre di Castelli. All'arrivo del 118 sul posto, per la donna non c'era più nulla da fare: è morta sul colpo.

L'impatto è avvenuto tra l'utilitaria della vittima e un'auto sportiva. A bordo di quest'ultima due giovani di vent'anni. Uno di loro è stato portato in ospedale per lesioni lievi. L'altro è stato trovato dalla polizia locale a qualche chilometro di distanza dall'incidente. Non è chiaro chi dei due fosse al volante e perché uno si sia allontanato.

