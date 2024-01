San Patrignano, pm chiede di archiviare Red Ronnie e i Muccioli

Per la Procura di Rimini Red Ronnie e i figli di Vincenzo Muccioli, Giacomo e Andrea, non diffamarono Walter Delogu, l'ex autista e stretto collaboratore del fondatore di San Patrignano. Il pm Davide Ercolani ha infatti chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico dei tre, escludendone la responsabilità per l'esimente del diritto di critica e di cronaca e per l'assenza del dolo.

La battaglia legale, seguita alla serie 'Sanpa' di Netflix, è stata avviata da Delogu che si riteneva diffamato dalle parole di Gabriele Ansaloni (Red Ronnie) e dai Muccioli in interviste riportate dalla stampa o da piattaforme di streaming nelle settimane successive alla pubblicazione della docuserie. In particolare contestava una errata ricostruzione della vicenda che portò Delogu a patteggiare una pena per estorsione ai danni di Muccioli, di essere stato accusato di aver provocato la morte di Muccioli e di aver subito giudizi negativi sulla sua persona e sulla funzione ricoperta nella comunità.

Per gli avvocati Guido Magnisi, difensore di Red Ronnie e Giulio Basagni, per Giacomo Maria Muccioli, "la richiesta di archiviazione è l'epilogo di un'indagine molto scrupolosa e puntuale in fatto e corretta in diritto". Il pm ha infatti riconosciuto come gli indagati "si siano mossi nel sacrosanto perimetro del diritto di cronaca (Red Ronnie, in veste di giornalista: pur in un periodo di grave compromissione del diritto di informazione) e di critica (i Muccioli), avendo commentato l'operato di Delogu sulla base di fatti per come effettivamente conosciuti e al tempo noti a molti dentro San Patrignano, come inequivocabilmente confermato dagli insuperabili esiti delle investigazioni difensive raccolte e depositate al Pm". L'altro figlio di Muccioli, Andrea Maria, che succedette al padre nella guida della comunità, è stato difeso dall'avvocato Alessandro Catrani.

La Procura di Rimini nei mesi scorsi ha chiesto l'archiviazione anche per l'indagine per diffamazione scattata in seguito alla denuncia presentata dai Muccioli contro Netflix e gli autori della serie.



