A Ravenna lo still life di Benvenuto, Cattaneo e Modorati

Si intitola 'In suspensus' la mostra di Carlo Benvenuto, Enrico Cattaneo e Elena Modorati, che la Fondazione Sabe per l'arte di Ravenna ospita dal 20 gennaio al 7 aprile. L'esposizione, a cura di Angela Madesani, riunisce le opere dei tre artisti, appartenenti a diverse generazioni e con differenti linguaggi artistici, alludendo al senso di sospensione dal tempo, dallo spazio e dalle relazioni quotidiane che trasformano gli oggetti comuni, protagonisti delle opere in mostra. Il tema dei dialoghi è lo still life nell'accezione propria del termine e, in mostra, il concetto della scultura da un punto di vista prettamente installativo viene posto in relazione con opere fotografiche. Il lavoro di Elena Modorati attiva uno spostamento nella relazione tra oggetto preesistente ed elemento prodotto; tale relazione genera, infatti, un cortocircuito percettivo, per cui diventa impossibile stabilire quale dei due poli istituisca il maggiore livello di ambiguità e di allusività. Per Carlo Benvenuto la fotografia è traccia del reale proposto di volta in volta in scala 1:1 e in tal senso vanno lette anche le sue sculture di vetro che rappresentano oggetti della realtà. Di Enrico Cattaneo sono in mostra alcune opere della serie 'Morandiane', lavorate dall'artista in fase di stampa con un evidente richiamo compositivo e poetico al pittore bolognese Giorgio Morandi. La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Ravenna e del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna- Campus di Ravenna e in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Ravenna, è accompagnata da un catalogo edito da Danilo Montanari e arricchita da altri eventi organizzati nel periodo di apertura della mostra. L'ingresso alla Fondazione, punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'arte contemporanea, è libero e aperto giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle 16 alle 19.



