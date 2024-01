Le verdi colline dell'Africa raccontate da Sabina Guzzanti

È già sold-out il Teatro Comunale di Carpi, nel modenese, per lo spettacolo "Le verdi colline dell'Africa" in programma per il 12 gennaio alle 21 con Sabina Guzzanti nella triplice veste di autrice, interprete e regista.

L'attrice romana torna sul palcoscenico carpigiano dopo sette anni con un personalissimo tributo al testo Insulti al pubblico dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, più volte collaboratore di Wim Wenders e lui stesso regista cinematografico con "La donna mancina".

"Un testo provocatorio e dissacrante - si legge nelle note allo spettacolo - che non racconta deliberatamente nulla: non c'è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi.

L'unica cosa che rimane è il pubblico e l'energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano, che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente, che ruota intorno a un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti".

In scena con l'attrice ci sarà Giorgio Tirabassi, conosciuto anche al pubblico del grande e piccolo schermo per tante interpretazioni di film e serie tv. L'allestimento è prodotto da Infinito Teatro e Argot Produzioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA