Caso Golinucci, appello della famiglia su biglietto del 1997

La famiglia di Cristina Golinucci, scomparsa da Cesena, a 21 anni, il primo settembre del 1992, rivolge un appello a chi nel 1997 inviò una breve lettera alla Procura di Forlì, con indicazioni su dove poteva essere il corpo della giovane: nei pressi della cisterna del convento dei Cappuccini.

L'avvocato Barbara Iannuccelli e la madre della giovane, Marisa Degli Angeli, in giornata hanno incontrato la persona che con nome e cognome avrebbe inviato la missiva, ma questi ha spiegato di non essere stato lui il mittente. "Qualcuno si ricorda di aver voluto contribuire a trovare Cristina? C'ò qualcuno che ha scritto e oggi vuole ancora aiutare?", domanda l'avvocato Barbara Iannuccelli.

Il biglietto del 1997 conteneva la frase: "Cercate nel convento e dove l'Amga e l'Enel hanno scavato, nei pressi della cisterna, tutto in quel tempo". In quel punto, spiega Iannuccelli, non sono mai state fatte ricerche.

A metà dicembre il gip del tribunale forlivese ha respinto l'ennesima richiesta di archiviazione del fascicolo sul "cold case" cesenate, ordinando nuove indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA