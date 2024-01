Bus pieno di studenti fuori strada, ferita una donna

Un autobus di linea pieno di studenti è finito fuori strada in via San Ludovico a Rio Saliceto, nel Reggiano. Stando ai primi accertamenti, gli occupanti - una cinquantina - sono risultati illesi e soltanto una signora è rimasta ferita e portata via in barella ma in codice 1 ossia di bassa gravità. Il sinistro che ha destato grande paura è avvenuto poco dopo le 13 quando un bus del trasporto pubblico locale di Seta ha sbandato e si è ribaltato di lato finendo in un piccolo fossato a bordo della carreggiata, sulla strada che porta a Correggio.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi con vigili del fuoco diverse ambulanze, automediche e l'elisoccorso da Parma rientrato poi alla base visto che non si sono registrati feriti gravi. Tutti i passeggeri, tra cui numerosi studenti che stavano facendo ritorno a casa da scuola, sono usciti dall'abitacolo e messi in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale dell'Unione Pianura Reggiana e i carabinieri che hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada per consentire i soccorsi e il recupero del mezzo di trasporto. Le cause dell'incidente sono ancora da ricostruire e al vaglio degli inquirenti.



