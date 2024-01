Anziano investito da un'auto, morto nel Bolognese

Un uomo di 96 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla Porrettana, a Sasso Marconi, nel Bolognese. L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 nei pressi di una edicola nella frazione di Pontecchio Marconi.

Da una prima ricostruzione, la vettura procedeva in direzione Casalecchio e il pedone stava attraversando sulle strisce.

Dopo l'urto, il conducente dell'auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. È intervenuto il 118, ma per l'anziano pedone non c'è stato nulla da fare. Per chiarire la dinamica sono al lavoro i carabinieri.



