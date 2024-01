Sindaco Reggio Emilia, 'Tricolore privo di retaggio nostalgico'

"Abbiamo voluto inserire la celebrazione del Tricolore in quel lungo percorso che dal Risorgimento all'Italia repubblicana depura e priva di ogni tipo di retaggio nostalgico e retorico di un'epoca che anche, e soprattutto, questa città si è messa alle spalle". Un percorso che "colloca il valore del Tricolore come simbolo di unità e libertà insieme alla Costituzione per la nostra Italia repubblicana". Così Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia nel suo intervento per la Giornata nazionale della Bandiera e il 227/mo anniversario della nascita del Primo Tricolore, nato il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia.

"Fuori dal municipio sono appese tre bandiere - ha scandito il sindaco - Una è il tricolore, la bandiera dell'Europa" e poi "c'è la terza bandiera, quella della Pace, che in una certa misura accompagna la storia e la cultura di questa città, che ci ha sempre portato a essere contro le guerre, dalla parte di un percorso che cerca la pace nel mondo". "Lo abbiamo fatto dicendo parole molto ferme di fronte all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina", ha sottolineato Vecchi. "Lo abbiamo fatto dopo il 7 ottobre condannando l'orribile e inaudito attacco di Hamas ma vogliamo anche oggi - lo dico pensando a una città con cui siamo gemellati Beit Jala (città della Cisgiordania del distretto di Betlemme, ndr) - vogliamo qui oggi dire che riteniamo giusto e necessario il cessate il fuoco a Gaza per porre fine a una strage inutile, odiosa di civili e di innocenti e per cercare, con le parole del presidente della Repubblica, quelle strade verso la pace, quella cultura della pace che primariamente la volontà politica dei governi impegnati nei conflitti devono dimostrare di voler cercare". Un passaggio accolto da un applauso nella sala del Tricolore.

