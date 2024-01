Lotteria Italia: Montescudo-MonteColombo festeggia 1 milione

Anche quest'anno l'Emilia-Romagna si è piazzata nella 'top five' dei premi della Lotteria Italia, occupando il quinto posto con il tagliando N 454262, che ha vinto un milione, venduto al bar della Rocca di Montescudo-Monte Colombo (Rimini), comune di circa 6.800 abitanti nella valle del fiume Conca e nei territori della Signoria dei Malatesta, su un crinale che divide la piana riminese dalla via che conduce verso i primi monti dell'Appennino. I Malatesta attribuirono al luogo una fondamentale funzione del loro sistema di difesa e vi edificarono una robusta rocca, a "scudo" della città di Rimini, che ancora oggi conserva la sua tipica planimetria medievale. Le due località sono unite dal 2016 in un comune unico. La zona è conosciuta anche per il il Lago di Monte Colombo, un agglomerato di strutture ricettive, tra cui un teatro e un museo/parco della musica, che compone un piccolo paese a misura d'uomo sulle rive di un lago naturale immerso nel verde, voluto da Leo Amici (1923-1986) e realizzato da giovani volontari provenienti da tutto il mondo che abbracciarono il suo progetto umanitario.

"Il paese è piccolo, le notizie girano veloci. Spero che chi ha vinto il milione sia una persona che ne abbia bisogno e che abiti qui a Montescudo", ha commentato a caldo il sindaco Gianmarco Casadei.

Nella provincia di Rimini sono stati 42.540 i biglietti staccati, +9,4% rispetto all'edizione precedente, mentre in tutta l'Emilia-Romagna ne sono stati venduti 616.570 (+14%), Bologna sempre in testa con 223.890 tagliandi (+18,2%). In regione sono stati vinti anche due dei 15 biglietti di seconda categoria, da centomila euro ciascuno: F131600 a Polesine Zibello (Parma) e I063968 a Piacenza. Un anno fa la regione era stata ancora più fortunata, vincendo sia il primo premio da 5 milioni in una tabaccheria di via Andreini a Bologna, nella popolare zona San Donato alla periferia della città, che di nuovo il quinto da un milione in un'area di servizio sull'A1 a Parma. Due anni fa la fortuna aveva invece raggiunto Formigine, nel Modenese, con il secondo premio da due milioni e mezzo.

