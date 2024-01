Maltempo: allerta arancione in Romagna e nel Bolognese

Maltempo in Emilia-Romagna dove, anche nelle zone pesantemente colpite dalle alluvioni del maggio scorso, è diramata un'allerta arancione per il rischio di frane e possibili ruscellamenti in seguito alle piogge e ai rovesci di queste ore. Il bollino di allerta, della protezione civile e dell'agenzia regionale per l'ambiente, riguarda tutta la giornata di domenica 7 gennaio, per le precipitazioni intense. Le zone interessate sono in particolare l'Appennino e la costa romagnola e parte dell'Appennino e della pianura bolognese. Sono previste anche nevicate di debole/moderata intensità più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale. Venti di burrasca moderata e raffiche superiori sulla fascia appenninica. Mare agitato al largo.

Interrotta per alcune questa mattina in via precauzionale, per monitorare i corpi di frana in una delle zone più colpite dalle alluvioni del maggio scorso, la linea ferroviaria tra Marradi e Faenza sarà sospesa e sostituita nel collegamento da bus per tutta la giornata di domenica 7 gennaio. La decisione, comunica Ferrovie, proprio per l'allerta meteo arancione che interesserà il territorio. La circolazione ferroviaria sarà regolare fra Marradi e Firenze.

