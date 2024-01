Con la Fondazione Specchio dei tempi riapre l'asilo di Lugo

Specchio dei tempi riaprirà lunedì la scuola dell'infanzia comunale Capucci di Lugo (Ravenna), ristrutturata dopo l'alluvione di maggio. Lo annuncia in una nota la fondazione, in cui spiega che avviene grazie all'impegno dello staff della fondazione stessa, dei tecnici del comune di Lugo e dell'impresa Munafò che ha eseguito i lavori.

Così, dopo la scuola primaria di Massa Lombarda (consegnata per la riapertura dell'anno scolastico il 15 settembre) e la palestra-palazzetto Lumagni di Lugo (consegnata a inizio settembre), la fondazione torinese mette il terzo tassello all'intervento sulle scuole del Ravennate colpite dall'alluvione. Si aggiunge ai progetti a sostegno della didattica già portati a termine negli istituti Forlì 5, Forlì 4, Modigliana e Tredozio. Resta l'asilo nido di Sant'Agata sul Santerno, che è stato completamente riprogettato per il forte impatto del fiume sulla struttura, e del quale si prevede la consegna in primavera.

Specchio dei tempi, nel suo intervento in Romagna, ha elargito (già nel mese di luglio) anche 160 aiuti economici da 3.000 euro ciascuno ad altrettante piccole e piccolissime attività alluvionate. Complessivamente Specchio dei tempi (con l'apporto di Specchio d'Italia) ha raccolto 2.492.019 euro da 74.791 donatori, anche grazie al canale Satispay.

"Con la riapertura della scuola dell'infanzia comunale Capucci rimarginiamo una delle grandi ferite che l'alluvione di maggio aveva provocato alla nostra comunità" ha commentato Davide Ranalli, sindaco di Lugo. "Sappiamo bene, per l'esperienza maturata in tanti anni, che il ripristino di scuole e di asili, dopo una catastrofe naturale, deve essere il più rapido possibile. Siamo dunque orgogliosi di avere mantenuto le promesse. Risultati che condividiamo con gli oltre 74.000 donatori che ci hanno sostenuto in questa sottoscrizione per l'Emilia Romagna" ha aggiunto il presidente della Fondazione Specchio dei tempi, Lodovico Passerin d'Entreves.



