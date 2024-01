Transennata e parzialmente chiusa la facciata del Duomo di Piacenza questa mattina per la caduta di alcuni frammenti di arenaria. Per scongiurare i possibili danni di ulteriori cedimenti, metà del sagrato della cattedrale romanica, la cui costruzione risale al 1122, è stata transennata e chiusa. Per tenere sotto controllo la situazione sono in intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.



