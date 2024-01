Cede controsoffitto in un magazzino, due feriti

Due persone sono rimaste ferite dal crollo di un controsoffitto, in un magazzino di una ditta in viale Umbria a Fiorenzuola (Piacenza). E' successo verso le 9: una squadra di una ditta stava lavorando sul cartongesso, che ha ceduto.

Una 36enne ha riportato traumi alle gambe e un altro operaio cinquantenne è stato soccorso dal 118. La prima è stata portata al Maggiore di Parma, l'uomo all'ospedale di Piacenza. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale della Medicina del lavoro dell'Ausl piacentina, per ricostruire la dinamica.



