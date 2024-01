Museo della Liberazione apre, presidente 'non consegno chiavi'

"Il museo storico della Liberazione sarà regolarmente aperto dal lunedì ore 9.30 alla domenica ore 18.30. Ciò nonostante dal 20 dicembre sia senza vertici non avendo provveduto il ministero della Cultura a rinnovare l'incarico al presidente e ai componenti del Comitato direttivo di nomina ministeriale. Il presidente uscente, sotto la sua personale responsabilità, ha deciso di non consegnare le chiavi ma di aprire comunque". E' quanto si legge sulla pagina Fb del Museo della Liberazione di via Tasso sotto il titolo 'Il museo storico della Liberazione apre comunque'. Solidarietà e vicinanza sono arrivate dal sindaco di Parma, Michele Guerra: "se oggi il Museo di via Tasso non è chiuso - scrive - , se sta continuando a svolgere il suo ruolo essenziale di pubblico servizio, di spazio dove storia, memoria e testimonianza si incontrano a vantaggio dei suoi visitatori, lo si deve al suo Presidente uscente, Antonio Parisella, indimenticato e indimenticabile professore di Storia contemporanea nell'Università di Parma". Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Commissione Affari costituzionali di Montecitorio Filiberto Zaratti, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione al ministro della Cultura. Per l'esponente di Azione Alessio d'Amato, il presidente del Museo della Liberazione di Roma "fa bene a mantenere aperto il museo storico alla cittadinanza senza interruzioni nonostante sia scaduto l' incarico. E il ministero della Cultura farebbe bene ad assumere rapidamente le sue decisioni in merito ai vertici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA