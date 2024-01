Cade da passerella, i colleghi lo rianimano con defibrillatore

Un operaio di 42 anni è rimasto coinvolto questa mattina in un grave infortunio avvenuto in una azienda di Caorso, in provincia di Piacenza. È caduto da una passerella, da circa tre metri, battendo violentemente la testa.

I colleghi lo hanno trovato riverso privo di conoscenza e in arresto cardiaco.

Per questo hanno subito utilizzato il defibrillatore installato all'interno dell'azienda in attesa dell'arrivo del 118. Il cuore dell'uomo è ripartito e il 42enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cremona in quanto l'eliambulanza non è potuta intervenire a causa della nebbia.

Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica e le cause dell'infortunio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA