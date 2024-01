Attaccato da uno squalo perse una gamba in Australia, torna in Italia per le cure

Lo scorso 9 dicembre, mentre nuotava nelle acque dell'Oceano sulla Gold Coast, la costa orientale dell'Australia, era stato attaccato da uno squalo e aveva perso una gamba. Ieri Matteo Mariotti, il 20enne parmigiano vittima dell'aggressione, è tornato in Italia - come riporta la Gazzetta di Parma - ed è stato ricoverato all'istituto ortopedico 'Rizzoli' di Bologna dove proseguirà tutte le cure del caso e la riabilitazione.

Ad accompagnare il giovane, nel viaggio di rientro, la zia e il padre. In Australia, il 20enne è stato ricoverato al policlinico Royale Brisbane and Women's Hospital, dove ha subito tre interventi chirurgici. Lì, racconta il padre al quotidiano emiliano, "hanno fatto tutto quello che potevano e ci hanno detto che era possibile affrontare il viaggio di ritorno verso casa: così abbiamo deciso di partire e di rivolgerci all'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, uno dei centri più rinomati in Europa per questo tipo di problematiche.

Per ora non si può escludere che Matteo debba essere operato nuovamente, ma non c'è nulla di certo. Sapremo qualcosa di più preciso i prossimi giorni". Mariotti era stato attaccato da uno squalo lo scorso 9 dicembre. Subito soccorso da un amico, infermiere e istruttore subacqueo, ha subito tre interventi chirurgici per tentare di salvare la gamba azzannata dallo squalo. Il 20enne era partito per l'Australia il 17 novembre del 2022 per fare un'esperienza di studio e lavoro e realizzare il sogno di iscriversi all'Università e diventare biologo marino.

