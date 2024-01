Weekend Epifania a Ferrara tra mostre, mercatini e la Befana

Ci sono anche le aperture serali della mostra di Achille Funi al Palazzo dei Diamanti, il 5 e 6 gennaio, tra le iniziative in programma per il weekend dell'Epifania a Ferrara. E tutti i musei civici della città (Museo Schifanoia e Civico Lapidario, Casa di Ludovico Ariosto) e il Museo della Cattedrale, insieme al Castello, rimarranno aperti senza giorno di chiusura fino a domenica 7 gennaio, con i consueti orari. "Stiamo per concludere il ricco programma di iniziative su cui l'amministrazione comunale ha voluto investire per rendere Ferrara tra le mete attrattive per le festività invernali. Un ringraziamento va ai tanti operatori del turismo e del commercio che stanno contribuendo a offrire diverse proposte pensate per le famiglie o per chi voglia trascorrere le vacanze in città", commenta l'assessore Matteo Fornasini.

Numerose le esperienze per scoprire la città promosse da InFerrara, tra cui sette appuntamenti alla scoperta del Castello Estense: cinque tour saranno dedicati alla classica visita alla fortezza estense, due saranno dedicati ai più piccoli con "Al castello con la befana". Quattro invece gli appuntamenti con i walking tour in città, alla scoperta tra l'altro delle bellezze del centro medievale e rinascimentale. Il 6 gennaio sono in programma la Befana in piazza Trento e Trieste e la Befana in cammino per Telethon nel centro storico, mentre in prossimità della stazione ferroviaria un grande parco divertimenti all'aperto offrirà numeriose attrazioni, a partire dalla Torre panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Continua inoltre fino al 7 gennaio il villaggio di Natale in piazza Municipale, dove i maestri artigiani propongono prodotti tipici e manufatti. Non mancherà l'arrivo dei Magi nei presepi di Viconovo con Borgo del Presepe (fino al 7 gennaio) e nel presepe allestito nella Parrocchia di Marrara.



