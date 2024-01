Festa del Tricolore, si esibirà la banda delle Fiamme gialle

Sarà la storica banda musicale della Guardia di Finanza ad esibirsi a Reggio Emilia domenica 7 gennaio per le celebrazioni del 227/o anniversario della nascita della prima bandiera tricolore. Già nel pomeriggio dell'Epifania in piazza Prampolini, nella città emiliana, il complesso bandistico offrirà un 'antipasto' con una formazione diretta per l'occasione dal capitano, maestro e vicedirettore Dario Di Coste. Il clou sarà domenica nel teatro Romolo Valli dove si terrà la cerimonia istituzionale: la banda del corpo delle fiamme gialle - diretta dal maestro e colonnello Leonardo Laserra Ingrosso - darà vita ad un concerto alla fine delle celebrazioni, eseguendo brani di compositori come Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli, Ottorino Respighi, Antonio D'Elia e Nino Rota.

La banda musicale della Guardia di Finanza è nata nel 1926, riunendo in un'unica compagine strumentale le diverse fanfare che fin dal 1883 erano state istituite presso alcuni reparti del corpo. Il complesso artistico conta 102 esecutori provenienti da diversi conservatori italiani selezionati tramite concorsi pubblici.



