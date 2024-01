I Nomadi, i 60 anni celebrati anche dalla Rai

Sessanta anni di musica, sessanta anni di Nomadi. Una storia iniziata nel 1963 e ancora non conclusa. A ripercorrerla, arriva il documentario Nomade che non sono altro, in onda il 5 gennaio, alle 23.15, su Rai 2 e RaiPlay (inizialmente previsto su Rai3 il 7 gennaio).

Un documentario, realizzato da Rai Documentari, che ripercorre la storia del gruppo musicale dei Nomadi attraverso la testimonianza di Beppe Carletti e di chi ha condiviso con lui e con la band la storia della musica italiana.

"Sono stati anni belli, ma anche fortunati - ha raccontato Carletti in occasione dell'uscita a dicembre del cofanetto È stato veramente bellissimo -. Abbiamo avuto la possibilità di vivere della nostra passione, nonostante le disavventure, nonostante i problemi: appena cadevamo, ci rialzavamo e siamo sempre andati avanti con coerenza, mai preda di facili entusiasmi. Ecco, la coerenza è stata la nostra bandiera, il nostro tratto distintivo. Non ci siamo mai fatti imporre niente e le decisioni, giuste o sbagliate, le abbiamo sempre prese da soli. A testa alta. Sono stati 60 anni spesi bene".

Sono i primi anni '60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band.

L'esordio avviene nel 1963 e il nome scelto è Nomadi. Nel 1966 inizia la collaborazione con un allora sconosciuto Francesco Guccini. Da questo sodalizio nascono canzoni che segnano una tappa fondamentale nel panorama musicale italiano.

E nel 1972 Io Vagabondo, ancora oggi canzone simbolo della band e inno per diverse generazioni.

Attraverso il racconto di Carletti lo spettatore rivive la storia dei Nomadi e ci accompagna fino al concerto evento di giugno 2023 a Novellara dove la band festeggia i sessanta anni di storia insieme al popolo nomade. Due attori, Andrea Avanzi e Marco Santachiara, interpretano Beppe e Augusto nei luoghi dei Nomadi, Novellara, le valli e la bassa, in sottofondo le riflessioni di Augusto Daolio estratte da un'intervista radiofonica Rai "Lo specchio del cielo" del 1989. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di Francesco Guccini, Luciano Ligabue Caterina Caselli, Rosario Fiorello.



