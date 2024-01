Giovanni Scifoni racconta Fra' - La superstar del Medioevo

Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono state scritte decine di migliaia di testi su di lui? A queste domande cercherà di dare delle risposte "Fra' - La superstar del Medioevo", spettacolo sulla figura del poverello di Assisi, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni con la regia di Francesco Ferdinando Brandi, in scena il 3 e 4 gennaio alle 21 al Teatro Duse di Bologna.

Il monologo, orchestrato con le laudi medievali e gli strumenti antichi di Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, si interroga sul potere persuasivo che genera ancora oggi la figura pop di Francesco e ripercorre la vita del santo fino alla morte. Dalla predica ai porci alla composizione del Cantico delle creature: "nessuno ha raccontato Dio con tanta geniale creatività - sottolinea Scifoni - Francesco sapeva incantare folle sterminate, sapeva far ridere, piangere, sapeva cantare, ballare. Il vero problema con cui mi sono dovuto scontrare preparando questo spettacolo è che Francesco era un attore molto più bravo di me". "Obiettivo del monologo - spiega il regista - è raccontare un Francesco bellissimo, meno ieratico e iconico delle grandiose rappresentazioni cinematografiche, ma più umano, fragile, perfino confuso e incapace di portare avanti l'immane compito che si è dato. Sublime e grezzo, immenso e miserrimo, della stessa pasta dei grandi personaggi letterari e teatrali e come loro capace di aprirci grandi interrogativi sulle nostre vite in ogni tempo".



