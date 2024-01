Ancora allerta smog in buona parte dell'Emilia

Continua l'emergenza smog in tutta l'area emiliana, con l'eccezione di Bologna. A seguito delle nuove rilevazioni dell'Arpae rimane il bollino rosso nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, che sarà in vigore almeno fino a domani, 3 gennaio. Fra le misure previste, nei comuni con più di 30mila abitanti delle province interessate, erano vietati nei giorni scorsi anche i fuochi d'artificio: divieto disatteso per Capodanno quasi ovunque. Per oggi e domani resta la limitazione della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30 e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA