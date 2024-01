Un uomo ferito a una mano da petardo a Reggio Emilia

Un ferito a Reggio Emilia per lo scoppio di un petardo durante i festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno. Un uomo di 40 anni è ricorso autonomamente alle cure mediche al Santa Maria perché rimasto lievemente ferito alla mano: si è fratturato due falangi.

Nel Reggiano la linea del 112 è stata "rovente" appena scoccata la mezzanotte, per lo più per gli allarmi degli esercizi pubblici ma anche per le telefonate dei cittadini che segnalavano liti in locali pubblici, tra vicini di casa e tra familiari in casa. Diversi hanno lamentato "botti" troppo forti.

Diversi gli interventi dei carabinieri. Fra questi, a Cerreto Laghi sono stati fermati due diciottenni, residenti a Carrara, in possesso di una bomba cipolla ad alto potenziale esplosivo e di un petardo artigianale Osimhen. Gli ordigni sono stati sequestrati mentre i ragazzi dovranno rispondere di detenzione illecita dell'esplosivo. Sempre a Cerreto tentativi di liti tra giovani sono stati risolti grazie alla presenza in chiave preventiva dei militari.

