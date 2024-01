Slitta l'arrivo a Ravenna della Geo Barents con 336 migranti

Slitta l'arrivo a Ravenna della nave Geo Barents della ong Medici senza frontiere che ha soccorso 336 migranti e per la quale è stato assegnato il porto romagnolo di sbarco. Inizialmente previsto per domani, l'arrivo dè ora atteso per la mattina del 3 gennaio per avverse condizioni meteo. La comunicazione è arrivata alla Prefettura ravennate che sta organizzando le operazioni di sbarco e accoglienza. Dei migranti a bordo 34 sono minori, di cui 27 non accompagnati.

Lo sbarco è previsto alle 8 al terminal crociere di Porto Corsini. Poi è previsto il trasferimento delle persone soccorse con pulmini della Croce Rossa italiana al palazzetto dello sport per visite mediche e colloqui con i mediatori culturali e i servizi sociali comunali, nonché per eventuali adempimenti di polizia. Previsti anche un'area ristoro e uno spazio per posti letto considerando l'elevato numero di persone da accogliere. I migranti saranno successivamente così indirizzati: 112 su Milano e Lombardia, 112 in Toscana e i restanti 112 rimarranno in Emilia-Romagna tra le varie province.

