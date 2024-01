Oltre 30mila a Ferrara per lo storico incendio del Castello

Circa 30mila persone, quattromila fuochi d'artificio e 15mila esplosioni di colori sincronizzati: è iniziato così il 2024 a Ferrara ai piedi del Castello estense.

Lo storico spettacolo dell'incendio del Castello, giunto alla 24/ma edizione, è tornato a salutare il nuovo anno dopo la ripresa in presenza lo scorso anno post pandemia. L'evento ha segnato anche il ritorno del Cenone di Capodanno, allestito per 150 persone da tutta Italia, e perfino dalla Svezia e dalla Finlandia - nel Ridotto del Teatro Comunale, con vista sul Castello.

"L'edizione di quest'anno segna la conferma di un evento atteso e unico nel suo genere, che segna l'avvio di un 2024 a Ferrara a cui guardiamo con fiducia e voglia di proseguire rispetto a quanto è stato fatto per i tanti eventi proposti in città. Eventi che, come accade ora per l'incendio del Castello, sono realizzati sia in presenza che in streaming, offrendo così la possibilità anche a chi è lontano o non può spostarsi di partecipare ai festeggiamenti cittadini", dice il sindaco Alan Fabbri.

