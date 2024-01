Bagno di Capodanno a Riccione, si tuffano in oltre cento

Per molti è da anni un appuntamento irrinunciabile, per altri una prima volta con qualche dubbio ma anche tanto entusiasmo: oltre cento persone si sono tuffate nell'Adriatico per il tradizionale bagno di Capodanno a Riccione. Complici quest'anno temperature non troppo proibitive, circa dieci gradi. Tra i "temerari" non solo riccionesi ma anche turisti che si sono lanciati nel rito collettivo che ormai si ripete da tanti anni. A tifare sulla spiaggia migliaia di persone.

